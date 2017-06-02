СМИ: Допинг-офицеры не были допущены на турнир в Штутгарте, где участвовала Шарапова

Допинг-офицеры Национального антидопингового агентства (NADА) не получили возможности сбора анализов на турнире в Штутгарте, среди участников которого была и Мария Шарапова, утверждает Sddeutsche Zeitung.

Это случилось из-за того, что организация не смогла подать заявку за 35 дней до старта соревнования, что предусмотрено регламентом.

Напомним, что для россиянки турнир в Штутгарте стал первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Шарапова дошла до полуфинала, где уступила француженке Кристине Младенович.