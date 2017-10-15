Следующая соперница Шараповой проиграла в финале турнира в Линце

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова в финале турнира WTA в Линце обыграла словачку Магдалену Рыбарикову - 6:4, 6:1. Для чешки это вторая победа в туре. Ранее она выигрывала соревнования в Квебеке в 2011 году.

Напомним, Рыбарикова примет участие в "ВТБ Кубке Кремля" в Москве. В первом круге она сыграет с Марией Шараповой, которая сегодня выиграла турнир в Тяньцзыне.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 226 750 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Стрыцова (Чехия, 2) - Рыбарикова (Словакия, 1) - 6:4, 6:1