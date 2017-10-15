17:40 | Теннис — WTA

Следующая соперница Шараповой проиграла в финале турнира в Линце


Чешская теннисистка Барбора Стрыцова в финале турнира WTA в Линце обыграла словачку Магдалену Рыбарикову6:4, 6:1. Для чешки это вторая победа в туре. Ранее она выигрывала соревнования в Квебеке в 2011 году.

Напомним, Рыбарикова примет участие в "ВТБ Кубке Кремля" в Москве. В первом круге она сыграет с Марией Шараповой, которая сегодня выиграла турнир в Тяньцзыне.

Линц (Австрия) 

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Стрыцова (Чехия, 2) - Рыбарикова (Словакия, 1) - 6:4, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/linz/2017/

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