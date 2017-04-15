Чемпионка Roland Garros-2010 Франческа Скьявоне не получит wild card на турнир в Риме, даже в квалификацию. 36-летней итальянке, которая проводит свой последний сезон в профессиональном теннисе, было предложено принять участие в преквалификационном турнире, сообщает Tennis World. Специальные приглашения в основную сетку достанутся экс-первой ракетке мира Марии Шараповой, которая готовится вернуться в тур после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, и бывшей финалистке Открытого чемпионата Франции Саре Эррани, выбывшей из первой сотни рейтинга WTA. Ранее Скьявоне сетовала на то, что не может рассчитывать на wild card (тогда речь шла о Roland Garros) из-за того, что организаторы больше рады видеть Шарапову.

Скьявоне, которая на данный момент занимает 168-е место в мировой классификации, никогда не выигрывала турнир в Риме, а ее лучшим результатом, показанным четырежды, является выход в четвертьфинал.