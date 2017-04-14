Скьявоне и Арруабаррена вышли в полуфинал турнира в Боготе

Итальянка Франческа Скьявоне в четвертьфинале турнира WTA в Боготе обыграла Кики Бертенс из Голландии - 6:1, 6:4. В полуфинале она встретится со шведкой Юханной Ларссон, которая одержала победу над Сарой Эррани - 7:5, 6:4. Еще одну полуфинальную пару составили испанки Лара Арруабаррена и Сара Соррибес Тормо.

Богота (Колумбия)

Турнир WTA Claro Open Colsanitas

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Арруабаррена (Испания, 4) - Крунич (Сербия) - 7:5, 5:7, 6:2

Соррибес Тормо (Испания) - Линетт (Польша, 5) - 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)

Ларссон (Швеция) - Эррани (Италия) - 7:5, 6:4

Скьявоне (Италия) - Бертенс (Голландия) - 6:1, 6:4