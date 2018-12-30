Сизикова и Ковинчич проиграли в первом раунде парного турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Яна Сизикова в дуэте с черногоркой Данкой Ковинчич проиграла в первом раунде парного турнира WTA в Шэньчжене (Китай). Их обыграла пара Ирина Мария Бара/Оксана Калашникова (Румыния/Грузия) - 6:3, 6:1. Матч продолжался один час и три минуты.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Ирина Мария Бара/Оксана Калашникова (Румыния/Грузия) - Данка Ковинич/Яна Сизикова (Черногория/Россия) - 6:3, 6:1
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