Сизикова и Ковинчич проиграли в первом раунде парного турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Яна Сизикова в дуэте с черногоркой Данкой Ковинчич проиграла в первом раунде парного турнира WTA в Шэньчжене (Китай). Их обыграла пара Ирина Мария Бара/Оксана Калашникова (Румыния/Грузия) - 6:3, 6:1. Матч продолжался один час и три минуты.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Ирина Мария Бара/Оксана Калашникова (Румыния/Грузия) - Данка Ковинич/Яна Сизикова (Черногория/Россия) - 6:3, 6:1

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