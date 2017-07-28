Синякова - в полуфинале турнира в Бостаде

Чешка Катержина Синякова вышла в 1/2 финала турнира в Бостаде. В четвертьфинале она одолела Анастасию Севастову из Латвии. В другом поединке 1/4 финала Элисе Мертенс оказалась сильнее Александры Крунич.

Синякова в полуфинале сыграет с Каролин Гарсией, а Мертенс - с Каролин Возняцки.

Бостад (Швеция)

Турнир WTA Ericsson Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мертенс Э. (Бельгия) - Крунич (Сербия) - 6:4, 2:6, 6:4

Синякова (Чехия, 7) - Севастова (Латвия, 2) - 6:3, 5:7, 7:5