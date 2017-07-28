19:41 | ТЕННИС — WTA

Синякова - в полуфинале турнира в Бостаде

Чешка Катержина Синякова вышла в 1/2 финала турнира в Бостаде. В четвертьфинале она одолела Анастасию Севастову из Латвии. В другом поединке 1/4 финала Элисе Мертенс оказалась сильнее Александры Крунич. 

Синякова в полуфинале сыграет с Каролин Гарсией, а Мертенс - с Каролин Возняцки.

Бостад (Швеция) 

Турнир WTA Ericsson Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Мертенс Э. (Бельгия) - Крунич (Сербия) - 6:4, 2:6, 6:4

Синякова (Чехия, 7) - Севастова (Латвия, 2) - 6:3, 5:7, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/bastad/2017/

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