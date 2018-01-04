Синякова стала соперницей Шараповой по полуфиналу в Шэньчжэне

Чешка Катержина Синякова переиграла соотечественницу Кристину Плишкову со счетом 6:2, 6:2 и стала последней полуфиналисткой турнира в Шэньчжэне. Победительница завершила матч с 26 активно выигранными очками и всего четырьмя невынужденными ошибками. За выход в финал Синякова поспорит с россиянкой Марией Шараповой.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Синякова (Чехия, 6) – Кр. Плишкова (Чехия) – 6:2, 6:2