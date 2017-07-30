Синякова обыграла Возняцки в финале турнира в Бостаде

Чешская теннисистка Катержина Синякова в финале турнира WTA в Бостаде обыграла датчанку Каролин Возняцки - 6:3, 6:4. В карьере чешки это вторая победа на турнирах такого ранга. Ранее она выиграла соревнования в Шэньчжэне.

Бостад (Швеция)

Турнир WTA Ericsson Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Синякова (Чехия, 7) - Возняцки (Дания, 1) - 6:3, 6:4