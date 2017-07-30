Синякова обыграла Возняцки в финале турнира в Бостаде

Чешская теннисистка Катержина Синякова в финале турнира WTA в Бостаде обыграла датчанку Каролин Возняцки - 6:3, 6:4. В карьере чешки это вторая победа на турнирах такого ранга. Ранее она выиграла соревнования в Шэньчжэне.
Бостад (Швеция)
Турнир WTA Ericsson Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Синякова (Чехия, 7) - Возняцки (Дания, 1) - 6:3, 6:4
shpasic
очередной вынос обложки журнала, бгг))
20:13
РОДЧЕНКОВ ВСЁ ВИДИТ!
Томми, только без скулежа!)) И без глупостей!))
20:02