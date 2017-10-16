Синякова обыграла Векич на старте "ВТБ Кубка Кремля"

Чешка Катержина Синякова одержала победу над Донной Векич из Хорватии в первом круге "ВТБ Кубка Кремля". Синякова отдала своей сопернице два гейма – 6:0, 6:2. Матч продолжался 50 минут.
Во втором круге турнира Синякова сыграет либо с Александрой Соснович из Белоруссии, либо с Тимеей Бабош из Венгрии.
Москва (Россия)
Турнир WTA Кубок Кремля
Призовой фонд 790 208 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Синякова (Чехия) – Векич (Хорватия) – 6:0, 6:2
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