Синякова обыграла Векич на старте "ВТБ Кубка Кремля"

Чешка Катержина Синякова одержала победу над Донной Векич из Хорватии в первом круге "ВТБ Кубка Кремля". Синякова отдала своей сопернице два гейма – 6:0, 6:2. Матч продолжался 50 минут.

Во втором круге турнира Синякова сыграет либо с Александрой Соснович из Белоруссии, либо с Тимеей Бабош из Венгрии.

Москва (Россия)

Турнир WTA Кубок Кремля

Призовой фонд 790 208 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Синякова (Чехия) – Векич (Хорватия) – 6:0, 6:2