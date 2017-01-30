Симона Халеп: "Я хотела сыграть в Санкт-Петербурге уже в прошлом году"

Румынка Симона Халеп в преддверии старта турнира St.Petersburg Ladies Trophy объяснила причины неудачного выступления на Открытом чемпионате Австралии. По ее словам, сказались последствия травмы колена, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Что у вас не сложилось в Австралии? В какой форме вы сейчас?

- В Австралии я действительно была не в лучшем состоянии. Беспокоили последствия травмы колена, оно болело. Подлечилась дома в Румынии. Уже неделю боли не чувствую. Нахожусь в хорошей форме.

- Расскажите свою историю появления на турнире в Санкт-Петербурге?

- Я хотела сыграть здесь уже в прошлом году, но заявилась слишком поздно. Слышала много хорошего об этом турнире. Игроки хвалят условия, питание, отели.

- Вчера многие теннисистки, собравшиеся в Петербурге все вместе, смотрели финал мужского турнира Australian Open и радовались победе Федерера. Вы тоже болели за швейцарца?

- Да, я болела за Федерера, ведь это кумир моего детства. Но матч смотрела не со всеми вместе, а у себя в гостиничном номере. Считаю, что Надаль тоже заслуживал победы, но выиграть должен был только один.

