Симона Халеп: "Wild card Шараповой - это ненормально"

Румынка Симона Халеп считает неправильным, что россиянка Мария Шарапова получила wild card на турнир в Штутгарте. Весной прошлого года российская теннисистка была дисквалифицирована на два года, но позже ей удалось добиться сокращения срока наказания до 15 месяцев. 26 апреля - первый день, когда Шарапова сможет выйти на корт.
- Для детей и для молодых игроков это ненормально, что игрок, который был дисквалифицирован за допинг, получает wild card, - цитирует Tennis.com Халеп. - Речь идет не только о Марии Шараповой, но и о всех игроках, которые попадались на допинге. Не могу поддержать решение организаторов турнира в Штутгарте, но также не могу их и осуждать.
cvetal
Симона Халеп: Вы конечно чмо, но это не значит, что я Вас осуждаю! Во лицемеры, только посмотрите на них!
22:39
Свинству Бой!
грязная жирная цыганка из вонючего табора.
22:10
Айртон:)
Вот и Симонка правду рубанула!)) Вся элита высказала Шаре своё фи!))
21:48
echo2011
Каждый считает себя обязанным что-то сказать по поводу Шараповой,как будто это их дело.Ходя даже ежу понятно,что её дисквалифицировали фактически ни за что.
21:47