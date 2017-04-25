Симона Халеп: "Wild card Шараповой - это ненормально"

Румынка Симона Халеп считает неправильным, что россиянка Мария Шарапова получила wild card на турнир в Штутгарте. Весной прошлого года российская теннисистка была дисквалифицирована на два года, но позже ей удалось добиться сокращения срока наказания до 15 месяцев. 26 апреля - первый день, когда Шарапова сможет выйти на корт.

- Для детей и для молодых игроков это ненормально, что игрок, который был дисквалифицирован за допинг, получает wild card, - цитирует Tennis.com Халеп. - Речь идет не только о Марии Шараповой, но и о всех игроках, которые попадались на допинге. Не могу поддержать решение организаторов турнира в Штутгарте, но также не могу их и осуждать.