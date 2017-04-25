21:36 | ТЕННИС — WTA

Симона Халеп: "Wild card Шараповой - это ненормально"

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Румынка Симона Халеп считает неправильным, что россиянка Мария Шарапова получила wild card на турнир в Штутгарте. Весной прошлого года российская теннисистка была дисквалифицирована на два года, но позже ей удалось добиться сокращения срока наказания до 15 месяцев. 26 апреля - первый день, когда Шарапова сможет выйти на корт.

- Для детей и для молодых игроков это ненормально, что игрок, который был дисквалифицирован за допинг, получает wild card, - цитирует Tennis.com Халеп. - Речь идет не только о Марии Шараповой, но и о всех игроках, которые попадались на допинге. Не могу поддержать решение организаторов турнира в Штутгарте, но также не могу их и осуждать.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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КОММЕНТАРИИ (4)
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cvetal

Симона Халеп: Вы конечно чмо, но это не значит, что я Вас осуждаю! Во лицемеры, только посмотрите на них!

22:39

Свинству Бой!

грязная жирная цыганка из вонючего табора.

22:10

Айртон:)

Вот и Симонка правду рубанула!)) Вся элита высказала Шаре своё фи!))

21:48

echo2011

Каждый считает себя обязанным что-то сказать по поводу Шараповой,как будто это их дело.Ходя даже ежу понятно,что её дисквалифицировали фактически ни за что.

21:47