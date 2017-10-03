Симона Халеп: "В матче с Шараповой отдам все силы на корте"

Румынка Симона Халеп отметила, что матч с россиянкой Марией Шараповой в третьем круге турнира в Пекине будет для нее большим испытанием. Она также добавила, что отставит на корте все силы.

Во втором круге соперница Халеп Магдалена Рыбарикова из Словакии отказалась от борьбы при счете 1:6, 1:2.

– Это будет еще одно большое испытание для меня. Ничего особенного, – приводит WTA Insider слова Халеп. – Я знаю Шарапова, мы много раз играли друг против друга. Во многих матчах борьба была упорной. Предстоит новый день. Посмотрим, как все сложится. Может быть, я смогу выиграть. Я очень этого хочу, поэтому завтра отдам все силы на корте.

Напомним, что Шарапова обыграла Халеп в первом круге US Open-2017.

Ураган Мария. Шарапова обыграла Макарову в Пекине