Симона Халеп: "Уже встречались с Плишковой в Мадриде - матч был непростым"

Румынская теннисистка Симона Халеп рассказала о подготовке к матчу третьего круга турнира в Мадриде против чешки Кристины Плишковой. По словам лидера рейтинга WTA, она раньше уже встречалась с этой соперницей и помнит, что игра была непростой.

– Я помню, что раньше встречалась с Плишковой в Мадриде, и это был непростой матч, – цитирует официальный сайт WTA Халеп. – У Кристины мощная подача и удар с форхенда. Мне нужно будет посмотреть, как я играла с ней в прошлом году, и повторить это.

Я уверена в себе, знаю, что могу победить. Но я всегда ожидаю сложного матча. Во время игры может случиться все. Я сосредоточусь на том, что должна сделать на корте. Буду верить в свою победу.

Во втором круге турнира Халеп обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счетом 6-0, 6-3.