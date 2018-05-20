Симона Халеп: "С Шараповой я провела свой лучший матч на грунте"

Румынская теннисистка Симона Халеп отметила, что матч 1/2 финала турнира в Риме против Марии Шараповой. Халеп выиграла в трех сетах - 4:6, 6:1, 6:4 - и встретится в финале с украинкой Элиной Свитолиной.

- Я счастлива, что смогла сыграть так хорошо и все-таки выиграть матч, - цитирует официальный сайт WTA Халеп. - Против Шараповой всегда тяжело играть, поэтому я очень довольна.

Я старалась играть агрессивно весь матч и я это делала, пусть порой это заходило далеко. Думаю, я сыграла свой лучший матч на грунте, и я очень рада, что хоть она выложилась по максимуму, мне удалось победить.