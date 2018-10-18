Симона Халеп: "Решение было жестким. Всегда сложно выйти из большого турнира"

Румынка Симона Халеп, которая снялась с Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, заявила, что ей нелегко далось это решение. Вместо нее выступит представительница Голландии Кики Бертенс.

- Это все та же проблема со спиной, мне нужен перерыв, чтобы вылечиться, - приводит официальный сайт WTA слова Халеп. - Решение было жестким. Всегда сложно выйти из большого турнира. Моя спина не в порядке. Я не практиковалась последние четыре недели. Сейчас я не готова конкурировать на должном уровне. В данный момент мне трудно выходить на корт и соревноваться.

Ранее первая ракетка мира снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за травмы спины. В 2018 году Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне и Монреале. Спортсменка обеспечила себе первую строчку рейтинга по итогам сезона.