Симона Халеп проиграла в первом круге турнира WTA в Китае

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде румынка Симона Халеп не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Ухане (Китай). В матче второго раунда она в двух сетах уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой - 0:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.

В другом матче игрового дня чешка Катержина Синякова обыграла француженку Каролин Гарсия - 3:6, 7:6(7:5), 7:6(7:4).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Доминика Цибулкова (Словакия) - Симона Халеп (Румыния, 1) - 6:0, 7:5

Катержина Синякова (Чехия, Q) - Каролин Гарсия (Франция, 4) - 3:6, 7:6(7:5), 7:6(7:4)