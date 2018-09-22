Симона Халеп: "После победы на Roland Garros напряжение спало"

Первая ракетка мира в женском одиночном разряде румынка Симона Халеп заявила, что после победы на Roland Garros чувствует себя более раскрепощенно.

- Сейчас я чувствую себя хорошо, более спокойно, - цитирует Халеп Tennis World USA. - После победы на Roland Garros напряжение спало. Теперь я просто получаю удовольствия от игры и стараюсь держаться на высоком уровне и выигрывать каждый матч. На протяжении многих лет моей целью было первое место в рейтинге, но потом у меня появилась новая мотивация - выиграть турнир Большого шлема. Если ты не выиграл ни одного турнира Большого шлема, ты не настоящий номер один.

26-летняя румынка в текущем сезоне выиграла три титула WTA, в том числе впервые стала победительницей турнира Большого шлема – Открытого чемпионата Франии.