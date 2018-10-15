Симона Халеп - о выступлении в Москве: "Посмотрим, в каком состоянии проснусь утром"

Первая ракетка мира Симона Халеп, пропустившая крупные турниры в Ухане и Пекине из-за межпозвонковой грыжи, рассказала о своём здоровье и причинах, по которым перед итоговый турниром года приехала на "ВТБ Кубок Кремля".

- Неожиданно видеть вас в Москве перед итоговый турниром года в Сингапуре. Так нравится наш город?

- Прежде всего, у меня с Москвой связаны самые лучшие воспоминания. И ещё я хотела проверить, смогу ли я вообще играть и как будет чувствовать себя моя спина. Пока ещё не все здорово. Я провела здесь очень насыщенную тренировку. Посмотрим, в каком состоянии проснусь утром.

Сначала мне хотелось бы сыграть здесь и потом уже ехать в Сингапур. И мне действительно очень нравится Москва. Очень люблю осматривать этот город. (Мария Никулашкина)

Халеп гарантировала себе первое место в рейтинге WTA по итогам года