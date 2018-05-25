Симона Халеп: "О титуле на Roland Garros не думаю"

Румынка Симона Халеп отметила, что настроена на качественный теннис на Roland Garros. При этом она не думает о возможной победе на турнире.

– Я устала еще после полуфинала турнира в Риме, но это не травма, – цитирует AFP Халеп. – Я в порядке, боли не чувствую. Отдохнула несколько дней, теперь тренируюсь. Готова к старту турнира. Мне нравится играть на Roland Garros, я в Париж даже просто в отпуск приезжаю. Мне нравится этот город.

Знаю, что каждая игра будет очень сложной. Это "Большой шлем", здесь только лучшие. О титуле не думаю. До него очень далеко. Мысли только о первом матче, который будет сложным. Я даже не смотрела на жеребьевку. Знаю только ближайшую соперницу. К турниру подхожу с уверенностью, которую мне придало выступление в прошлом году.