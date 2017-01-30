Симона Халеп: "Хотела бы сыграть в Петербурге в рамках итогового турнира"

Румынка Симона Халеп в преддверии старта турнира St.Petersburg Ladies Trophy отметила, что хотела бы посмотреть достопримечательности Петербурга. По ее словам, она впервые в этом городе, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

– Еще до открытого чемпионата Австралии вас беспокоила травма колена. Почему вы раньше не взяли перерыв, чтобы залечить повреждение?

– Действительно, я получила травму еще во время итогового турнира в Сингапуре. Но у меня впервые проблемы такого рода с коленом. У меня был отпуск три недели в межсезонье, но, видимо, этого было недостаточно. Сейчас я полностью восстановилась.

Я впервые в Санкт-Петербурге. Что-то я уже видела, но хотела бы просмотреть еще больше достопримечательностей. Хотела бы сыграть без боли, выиграть как можно больше матчей. В январе я часто покидала турнир на ранней стадии.

– Сейчас много говорят о том, что итоговый турнир WTA может быть проведен в Санкт-Петербурге. Как вы считаете, город готов к такому событию?

– Да, определенно город и организация соревнований соответствуют высокому уровню. Я хотела бы сыграть здесь в рамках итогового турнира.