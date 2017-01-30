Симона Халеп: "Хотела бы играть без боли и выигрывать матчи"

Румынка Симона Халеп в преддверии старта турнира St.Petersburg Ladies Trophy отметила, что хотела бы избежать болевых ощущений во время соревнований. По ее словам, сейчас она чувствует себя хорошо, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- На что вы настраиваетесь на этом турнире и какие у вас первые впечатления от Петербурга?

- Прекрасный город, я впервые здесь. Уже посмотрела много достопримечательностей и планирую продолжить культурную программу. Что касается турнира, в первую очередь хотела бы играть без боли и выигрывать матчи. В последних турнирах я выбывала на ранних стадиях. Сейчас же я чувствую себя хорошо и рассчитываю выиграть следующий матч.

- Вы хорошо играете на многих покрытиях, но есть ощущение, что любимое покрытие для вас грунт. Согласны ли вы с этим? И какое впечатление оставляют петербургские корты?

- Это правда, как игрок я выросла на грунте и начинала играть именно на нем. Свой юниорский титул большого шлема я тоже выиграла на грунте. Но, тем не менее, нельзя сказать, что к другим покрытиям мне тяжело приспособиться. Что касается петербургского корта, он для меня вполне удобен. Он не такой жесткий, как на US Open, поэтому могу сказать, что качеством корта я вполне довольна.