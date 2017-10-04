Симона Халеп: "Это моя первая победа над Шараповой, хочу насладиться моментом"

Румынка Симона Халеп после победы над россиянкой Марией Шараповой в третьем круге турнира в Пекине подчеркнула, что хочет насладиться своей первой победой над соперницей. Она также добавила, что смогла увидеть на корте результаты той работы, которую она проделала после US Open-2017.

Отметим, что для 26-летней Халеп это первая в карьере победа над Шараповой после семи поражений. Россиянка совершила 39 невынужденных ошибок во встрече, румынка - всего 6.

– Это был отличный матч, думаю, что провела лучшую игру против Шараповой, – приводит официальный сайт WTA слова Халеп. – Я хорошо подавала и могла видеть результаты той работы, которую я проделала после US Open. Я очень рада победе. Это моя первая победа против Шараповой, и я хочу насладиться этим моментом. Сегодня я хочу радоваться победе, а завтра буду думать о следующем матче.

Много раз, когда я играла против Марии, я думала, что могу победить. Но этого никак не происходило. Сегодня я сказала самой себе, что это другой матч. Я хотела отдать все, оставаться сфокусированной, спокойной и позитивной.