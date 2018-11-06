Швайнштайгер поздравил Иванович с днем рождения. Вышло очень трогательно

Полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер поздравил супругу, сербскую теннисистку Ану Иванович, с днем рождения.

Ане исполнился 31 год - что соответствует игровому номеру немецкого футболиста. Об этом намекнул сам игрок под фото в Инстаграме.

- С днем рождения изумительную жену и маму, впереди еще много прекрасных лет, но этот год будет особенным, - написал Швайнштайгер в своем Инстаграме.

Иванович и Швайнштайгер поженились в 2016 году в Венеции. Иванович завершила в том же году карьеру теннисистки, а Швайнштайгер на данный момент выступает в клубе MLS "Чикаго Файр". В марте 2018 года в семье сербской теннисистки и немецкого футболиста родился сын.