13:30 | ТЕННИС — WTA

Штеффи Граф: "Серену Уильямс не стоит недооценивать в следующем году"

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Бывшая первая ракетка мира Штеффи Граф заявила, что американку Серену Уильямс не стоит заранее списывать со счетов. В этом сезоне Уильямс пропустила ряд стартов из-за травм, включая итоговый турнир года, и потеряла лидерство в рейтинге.

- У нее был тяжелый год, - цитирует tennisworldusa.org Граф. - Она не могла принять участие в том количестве турниров, в котором ей хотелось. Но она невероятный игрок, которого не стоит недооценивать в следующем году.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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alexzander

С тобой в этом вопросе, написании ежедневного бреда не сравнится никто, ты вне конкуренции( Айртон и еще миллион ников), видимо тоже имеется терапевтическое исключение, причем пожизненное!!!

14:50

EdVVard

Да кто бы сомневался! Пролонгирует разрешение на амфетамин и вперёд!

14:42

Айртон

Бред про огромное пятно на репутации Серены ты можешь писать хоть каждый день.)) Благо в мире тенниса никто так не считает, и ещё ни разу не подверг сомнению репутацию Серены.)) Ни Штеффи, ни какие-либо другие её колеги из числа действующих и бывших спортсменов.)

14:38

alexzander

Серена конечно невероятная теннисистка, правда ОГРОМНОГО ПЯТНА с ее репутации не смыть уже никогда. А что касается-"Когда она в оптимале, соперниц у неё просто нет.) Штеффи сама это прекрасно знает по личному опыту игры с Сереной.)"Обычный бред, ну а ка же, свою репутацию тоже терять нельзя, нужно писать бред ЕЖЕДНЕВНО!!!

14:22

Айртон

Всё будет зависеть от здоровья Си.) Когда она в оптимале, соперниц у неё просто нет.) Штеффи сама это прекрасно знает по личному опыту игры с Сереной.)

13:52

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