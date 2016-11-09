Штеффи Граф: "Серену Уильямс не стоит недооценивать в следующем году"

Бывшая первая ракетка мира Штеффи Граф заявила, что американку Серену Уильямс не стоит заранее списывать со счетов. В этом сезоне Уильямс пропустила ряд стартов из-за травм, включая итоговый турнир года, и потеряла лидерство в рейтинге.

- У нее был тяжелый год, - цитирует tennisworldusa.org Граф. - Она не могла принять участие в том количестве турниров, в котором ей хотелось. Но она невероятный игрок, которого не стоит недооценивать в следующем году.