Шмидлова и Нара вышли во второй круг турнира WTA в Ташкенте

Представительница Словакии Анна Шмидлова вышла во второй раунд турнира WTA в Ташкенте. В первом круге она обыграла сербку Деяну Раданович - 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 24 минуты.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Шмидлова (Словакия, 6) - Деяна Раданович (Сербия, Q) - 6:3, 6:0

Также во второй круг прошла представительница Венгрии Фанни Столлар, которая обыграла японку Куруми Нару - 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.

Ташкент (Узбекистан)

Турнир WTA Tashkent Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Фанни Столлар (Венгрия, Q) - Куруми Нара (Япония) - 3:6, 6:3, 6:4