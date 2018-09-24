Шмидлова и Нара вышли во второй круг турнира WTA в Ташкенте

Представительница Словакии Анна Шмидлова вышла во второй раунд турнира WTA в Ташкенте. В первом круге она обыграла сербку Деяну Раданович - 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 24 минуты.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Шмидлова (Словакия, 6) - Деяна Раданович (Сербия, Q) - 6:3, 6:0
Также во второй круг прошла представительница Венгрии Фанни Столлар, которая обыграла японку Куруми Нару - 3:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
Ташкент (Узбекистан)
Турнир WTA Tashkent Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Фанни Столлар (Венгрия, Q) - Куруми Нара (Япония) - 3:6, 6:3, 6:4
Материалы других СМИ