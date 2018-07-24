Шарипова – во втором круге турнира в Наньчане

Представительница Узбекистана Сабина Шарипова выиграла у Аяно Симицу в первом круге турнира в Наньчане. Также во второй круг пробилась первая "сеяная" Чжан Шуай, победившая Сабину Лисицки.

Наньчан (Китай)

Турнир WTA Jiangxi Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Магда Линетт (Польша, 3) - Чан Со Чон (Корея) - 6:4, 6:0

Чжан Шуай (Китай, 1) - Сабина Лисицки (Германия) - 7:6 (7:0), 6:3

Сабина Шарипова (Узбекистан) - Аяно Симицу (Япония) - 6:2, 6:0

Карман Тханди (Индия, Q) - Лу Цзяцзин (Китай) - 6:3, 3:6, 7:5

Лю Фанчжоу (Китай) - Хироко Кувата (Япония, Q) - 7:5, 6:3

Тереза Мартинцова (Чехия) - Чжан Юйсюань (Китай) - 6:3, 6:4