13:06 | ТЕННИС — WTA

Шарапову ждут на турнире в Санкт-Петербурге в феврале

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Заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев заявил, что если срок дисквалификации Марии Шараповой будет сокращен, то сразу по его истечении ее пригласят в Петербург для участия в турнире St. Petersburg Ladies Trophy, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН. Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония, признав, что россиянка непреднамеренно нарушила правила. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года. После этого 29-летняя теннисистка обжаловала решение о дисквалификации в CAS.

29 августа появилась информация о том, что в сентябре дисквалификация россиянки будет сокращена на год.

– Надо дождаться вердикта, – сказал Медведев. – Осталось немного. Надеемся, что срок будет сокращен. Если только годовая дисквалификация позволит играть ей у нас, конечно, мы пригласим Марию Шарапову. Думаю, у нее будет интерес к тому, чтобы вернуться. Мы и раньше контактировали. Вот и сейчас готовы предоставить Марии возможность играть.

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