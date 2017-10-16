Шарапову в московской гостинице навестила мама

Мария Шарапова встретилась в Москве со своей мамой Еленой Петровной. Они обнялись и тепло пообщались в лобби отеля, в котором остановилась российская теннисистка. Экс-первая ракетка мира появилась в темных очках и удалилась со словами в адрес охранника "Меня заметили".

Напомним, Шарапова прилетела сегодня рано утром из Китая, где выиграла первый турнир с мая 2015 года. А уже завтра экс-первая ракетка мира сыграет на "ВТБ Кубке Кремля".

Сегодня у Шараповой выходной, стены гостиницы она пока не покидала. (Евгений БЕЛОУСОВ, Филипп ПАПЕНКОВ)

Шарапова прилетела в Москву для участия в "ВТБ Кубке Кремля" //

Тренер Шараповой прибыл в "Олимпийский" //

Шарапова сыграет на "ВТБ Кубке Кремля" во вторник не ранее 14.30