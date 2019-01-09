Шарапову назвали "мармеладинкой" турнира в Санкт-Петербурге

Россиянка Мария Шарапова станет "Мармеладинкой" турнира WTA в Санкт-Петербурге, считают организаторы соревнований. По их мнению, участие Шараповой привлечет внимание всего мира.

– В этом году у нас звездный состав, три игрока из первой десятки: чешка Петра Квитова, которая едет защищать свой титул, Кики Бертенс из Нидерландов, наша Дарья Касаткина, которая восхождение к высотам тенниса начала в Петербурге, – приводит "РИА Новости" слова Медведева. – Сыграет Анастасия Павлюченкова, Кристина Младенович. "Мармеладинка" турнира – это Мария Шарапова. Она сыграет в турнире, а мы беспокоились за ее повреждение, полученное в Китае.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов считает, что турнир вызовет резонанс со стороны профессионалов и любителей тенниса.

– Мария Шарапова примет участие в турнире в Санкт-Петербурге, уверен, что турнир будет проведен на самом высоком уровне и вызовет резонанс со стороны профессионалов и любителей тенниса, – сказал Кириллов.

Член директората турнира по работе с игроками Ива Майоли отметила, что участие Шараповой привлечет внимание к турниру во всем мире.

– Участие Марии Шараповой привлечет огромное внимание к турниру в Санкт-Петербурге во всем мире. Уверена, что предстоящий турнир будет еще лучше, чем предыдущий, – сказала Майоли.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 28 января по 3 февраля. Ранее Шарапова ни разу не участвовала в нем.

Все о теннисе – здесь.