Шарапова - журналисту: "Вы женаты?"

Россиянка Мария Шарапова после победы над американкой Кристиной Макхэйл в первом круге турнира в Риме на пресс-конференции пошутила над одним из репортеров. Спортсменка спросила, женат ли он.

– Я вновь почувствовала ритм тенниса. Мне нравится возвращаться в эти города и просыпаться в Риме или Мадриде. Это делает меня счастливой.

Даже без бойфренда? Без комментариев (улыбается). Это было бы здорово, говорите? Ну ладно (смеется). Вы женаты? – цитирует Шарапову WTA Insider.