09:30 | ТЕННИС — WTA

Шарапова - журналисту: "Вы женаты?"

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Россиянка Мария Шарапова после победы над американкой Кристиной Макхэйл в первом круге турнира в Риме на пресс-конференции пошутила над одним из репортеров. Спортсменка спросила, женат ли он.

Я вновь почувствовала ритм тенниса. Мне нравится возвращаться в эти города и просыпаться в Риме или Мадриде. Это делает меня счастливой.

Даже без бойфренда? Без комментариев (улыбается). Это было бы здорово, говорите? Ну ладно (смеется). Вы женаты? – цитирует Шарапову WTA Insider.

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Молодец Мария! Удачи! )))

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