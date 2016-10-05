17:46 | ТЕННИС — WTA

Шарапова заявила, что будет искать "законную" замену мельдонию

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Россиянка Мария Шарапова заявила, что будет заниматься поисками "законной" замены мельдонию, который попал в список запрещенных веществ 1 января 2016 года. Российская теннисистка в июне была дисквалифицирована ITF за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию пятикратной победительницы турниров "Большого шлема" с 24 до 15 месяцев, она сможет вернуться на корт 26 апреля 2016 года.

"Вместе со своей медицинской командой мы будем искать замену мельдонию, которая будет законной и разрешенной для применения", – цитирует today.com Шарапову.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация


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КОММЕНТАРИИ (2)
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tagov

Вообще то, физическая нагрузка Шараповой и любого другого профессионального спортсмена в разы выше чем у грузчика в порту. Плюс, свой пик физической готовности ты обязан подтвердить здесь и сейчас в борьбе с таким же подготовленным человеком. Если думаешь что это не так, добро пожаловать на корт, в ринг или на футбольное поле и докажи что это не так. Во вторых, зайти в соседнюю аптеку и купить что попало, это история про боксера Алояна например. Он погорел на банальном насморке. Так что спортсмены будут возить "свой" препарат за тридевять земель именно потому что уверены в нем. Большая беда Шараповой, что она доверилась своей команде без оглядки, а команда подвела

18:28

Айртон

А без препаратов слабо?)) Интересно какие препараты для "защиты сердца" применяют грузчики в порту, у которых физ нагрузка в сотни раз сильнее, чем у Шараповой?!)) И вообще зачем искать, если как говорят поцреоты в Америке аналогов выше крыши.)) Зайди в соседнюю аптеку на углу дома, и купи, зачем через океан тащить?)) Или мельдоний в купе с другим активатором стоит того, чтобы из-за тридевять земель тащить?)) Ты кого Шара обмануть хотела?))

17:58

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