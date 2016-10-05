Шарапова заявила, что будет искать "законную" замену мельдонию

Россиянка Мария Шарапова заявила, что будет заниматься поисками "законной" замены мельдонию, который попал в список запрещенных веществ 1 января 2016 года. Российская теннисистка в июне была дисквалифицирована ITF за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года.

Вчера Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил дисквалификацию пятикратной победительницы турниров "Большого шлема" с 24 до 15 месяцев, она сможет вернуться на корт 26 апреля 2016 года.

"Вместе со своей медицинской командой мы будем искать замену мельдонию, которая будет законной и разрешенной для применения", – цитирует today.com Шарапову.