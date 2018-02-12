Шарапова занимает 40-е место в чемпионской гонке WTA

Россиянка Мария Шарапова сохраняет 40-е место в чемпионской гонке WTA. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина​, занимает 32-ю строчку. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 12 февраля

1 (1*). Каролин Возняцки (Дания) – 2280 очков

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 1580

3 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 1250

4 (4). Элизе Мертенс (Бельгия) – 1060

5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 900

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 615

7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) – 540

8 (8). Юлия Гергес (Германия) – 535

8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 535

10 (10). Си Сувэй (Тайвань) – 460

10 (10). Александра Соснович (Белоруссия) – 460...

32 (32). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 257...

40 (40). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 240...

70 (70). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 148...

80 (80). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 126...

82 (82). Елена РЫБАКИНА (Россия) – 125...

84 (84). Софья ЖУК (Россия) – 123...

87 (87). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 120...

93 (93). Анна БЛИНКОВА (Россия) – 114

* - положение в предыдущем рейтинге