Шарапова занимает 40-е место в чемпионской гонке WTA

Россиянка Мария Шарапова сохраняет 40-е место в чемпионской гонке WTA. Лучшая из россиянок, Дарья Касаткина, занимает 32-ю строчку. В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA
Положение на 12 февраля
1 (1*). Каролин Возняцки (Дания) – 2280 очков
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 1580
3 (3). Ангелик Кербер (Германия) – 1250
4 (4). Элизе Мертенс (Бельгия) – 1060
5 (5). Элина Свитолина (Украина) – 900
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) – 615
7 (7). Белинда Бенчич (Швейцария) – 540
8 (8). Юлия Гергес (Германия) – 535
8 (8). Петра Квитова (Чехия) – 535
10 (10). Си Сувэй (Тайвань) – 460
10 (10). Александра Соснович (Белоруссия) – 460...
32 (32). Дарья КАСАТКИНА (Россия) – 257...
40 (40). Мария ШАРАПОВА (Россия) – 240...
70 (70). Екатерина АЛЕКСАНДРОВА (Россия) – 148...
80 (80). Елена ВЕСНИНА (Россия) – 126...
82 (82). Елена РЫБАКИНА (Россия) – 125...
84 (84). Софья ЖУК (Россия) – 123...
87 (87). Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 120...
93 (93). Анна БЛИНКОВА (Россия) – 114
* - положение в предыдущем рейтинге