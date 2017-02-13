22:18 | ТЕННИС — WTA

Шарапова за 2016 год более семи раз проходила внесоревновательный допинг-контроль

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Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала данные по допинг-тестам за 2016 год. В отчетах содержится информация о том, сколько раз конкретные спортсмены проходили допинг-контроль на соревнованиях и вне их. При этом не учитываются тесты на олимпийском турнире и те, что были проведены национальными антидопинговыми организациями.

Отметим, что Мария Шарапова, которая отбывает дисквалификацию за применение запрещенного вещества мельдония, в 2016 году прошла более семи внесоревновательных допинг-тестов. В то же время не выходившая на корт с января прошлого года спортсменка прошла три допинг-контроля во время соревнований за 2016 год.

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Материалы сюжета: Шарапова: мельдониевая дисквалификация
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