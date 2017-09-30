Шарапова взяла у Севастовой реванш за поражение на US Open

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Пекине. Она в двух сетах обыграла Анастасию Севастову из Латвии. Впервые теннисистки встретились в сентябре этого года в четвертом кргуе US Open - тогда поединок завершился победой Севастовой в трех сетах.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Севастова (Латвия, 16) - 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7)