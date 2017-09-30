Уличная атлетика при поддержке Datsun
18:04 | Теннис — WTA

Шарапова взяла у Севастовой реванш за поражение на US Open

10

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Пекине. Она в двух сетах обыграла Анастасию Севастову из Латвии. Впервые теннисистки встретились в сентябре этого года в четвертом кргуе US Open - тогда поединок завершился победой Севастовой в трех сетах.

Пекин (Китай) 

Турнир WTA China Open 

Призовой фонд 6 381 679 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Первый круг 

ШАРАПОВА (Россия, WC) - Севастова (Латвия, 16) - 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (9:7)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/

10
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

мда. ..так играть нельзя. что за психология???

18:30

budulay1974

Я не могу понять отписавшихся которые поливают НАШУ СПОРТСМЕНКУ ЗА КОТОРУЮ МЫ ДОЛЖНЫ БОЛЕТЬ. Простите вы что больные на голову или как. Если Маша закончит карьеру, то можно на 80% сказать что наши успехи и в женском теннисе закончатся так же, как после ухода Кафельникова и Сафина

18:27

Dzhan1328

Бней Иегуда, я тоже ржу после ночей с твоей маманей )))

18:18

БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

Мдя............ Главное, что "кондитерская писательница" именно В ДВУХ сетах победила. не так ли горе--аффтары?????

18:17

rake

бней ингуда - алидум

18:17

Бней Иегуда

Шпала ни о чём, чуть было не профукала выигрышный матч, зрители в конце уже не скрывали смеха.))

18:12

oleg.bob

Перетерпела, перебегала!

18:10

БигБосс

Маша супер! Когда шпрота 2 матч бола отыграла, я думал что трындец. И тай-брейк валидольный...

18:09

Бней Иегуда

Как можно взять реванш на коммерческом турнире за поражение на мэйджоре?)) Севастова молодец, шпалу хорошо погоняла, вытащила почти безнадёжный матч, понятное дело что Шара скоро на выход, подозреваю, что уже в следущем матче.)) Зы. Смотрел, естественно финал Барти-Гарсия.) Поздравления Каролине!))

18:09

delacrua

матч длился более 3 часов. было интересно и волнительно наблюдать )

18:07