Шарапова выступит на турнире в Тяньцзине

Россиянка Мария Шарапова в октябре вернется в китайский Тяньцзинь, чтобы защитить титул чемпионки Tianjin Open, который она завоевала в прошлом году, сообщает официальный Твиттер турнира.
EXCITING NEWS!– Tianjin Open (@TianjinOpen) 2 июля 2018 г.
Our champion @MariaSharapova is coming back to Tianjin Open 💜#tianjinopen #wta #tennis #china #tianjin pic.twitter.com/SNnV9jGVb2
В финале Tianjin Open-2017 Шарапова переиграла Арину Соболенко. Эта турнирная победа до сих пор остается единственной для россиянки после возвращения после 15-месячной дисквалификации за мельдоний. В этом году турнир в Тяньцзине пройдет с 8 по 14 октября.
Материалы других СМИ