Шарапова выступит на турнире в Тяньцзине

Мария Шарапова примет участие в турнире Tianjin Open, который пройдет в китайском Тяньцзине с 9 по 15 октября, сообщает официальный сайт состязаний.

"Для меня это будет новый опыт посетить еще один прекрасный город в Китае, где развивается теннис, – прокомментировала Шарапова. – Я знаю, что турниру всего три года, но слышала, что организован он на очень высоком уровне. Рада, что приму в нем участие".

Добавим, что Tianjin Open, имеющий категорию International и призовой фонд 426 750 долларов, проводится за неделю до московского "Кубка Кремля". Его действующей победительницей является китаянка Пэн Шуай.

Напомним, что в апреле Шарапова вернулась в тур после 15-месячной дисквалификации, связанной с употреблением мельдония. Она дошла до полуфинала в Штутгарте, после чего выступила в Мадриде и Риме. В итальянской столице россиянка получила травму бедра, вновь выведшую ее из игры. Возвращение пятикратной чемпионки турниров "Большого шлема" ожидается на турнире в Стэнфорде (31 июля – 6 августа).