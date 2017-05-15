Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме и гарантировала участие в квалификации Уимблдона

Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме, взяв верх над американкой Кристиной Макхэйл 6:4, 6:2. Во втором круге россиянка, получившая wild card от организаторов, сыграет с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони. Напомним, что теннисистки уже встречались на предыдущем турнире в Риме, и тогда Шарапова одержала победу в трех сетах.
Добавим, что этой победой 30-летняя теннисистка гарантировала себе попадание по рейтингу в квалификацию Уимблдона. Для того, чтобы отобраться в основную сетку, ей нужно доходить в Риме до полуфинала.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 2 775 745 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
ШАРАПОВА (Россия) – Макхэйл (США) – 6:4, 6:2
Лучич-Барони (Хорватия, 16) – Шафаржова (Чехия) – 7:5, 4:6, 6:3
Путинцева (Казахстан) – Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:2, 7:5
горнолыжник из Горно-Алтайска
Маша вперед!!!
18:10
tryam
В Мадриде играли они в 1 круге
18:08
diskmen
Молодец Машутка ты наша радость,а не какие то Младеновичи и Бушары.Пусть за них болеют в другой стране.
17:52
gladiators79
молодца!
17:30
shpasic
читалось.))
17:16