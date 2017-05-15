17:00 | ТЕННИС — WTA

Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме и гарантировала участие в квалификации Уимблдона

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Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Риме, взяв верх над американкой Кристиной Макхэйл 6:4, 6:2. Во втором круге россиянка, получившая wild card от организаторов, сыграет с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони. Напомним, что теннисистки уже встречались на предыдущем турнире в Риме, и тогда Шарапова одержала победу в трех сетах.

Добавим, что этой победой 30-летняя теннисистка гарантировала себе попадание по рейтингу в квалификацию Уимблдона. Для того, чтобы отобраться в основную сетку, ей нужно доходить в Риме до полуфинала.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

ШАРАПОВА (Россия) – Макхэйл (США) – 6:4, 6:2

Лучич-Барони (Хорватия, 16) – Шафаржова (Чехия) – 7:5, 4:6, 6:3

Путинцева (Казахстан) – Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:2, 7:5

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Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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горнолыжник из Горно-Алтайска

Маша вперед!!!

18:10

tryam

В Мадриде играли они в 1 круге

18:08

diskmen

Молодец Машутка ты наша радость,а не какие то Младеновичи и Бушары.Пусть за них болеют в другой стране.

17:52

gladiators79

молодца!

17:30

shpasic

читалось.))

17:16