Шарапова вышла во второй круг турнира в Монреале

Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира WTA в Монреале обыграла болгарку Сесиль Каратанчеву - 6:1, 6:2. В следующем раунде она сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) - Мария Саккари (Греция).

Другая россиянка - София Жук уступила белгийке Элисон Ван Уйтванк. Матч завершился со счетом 6:1, 6:2.

Также в следующи раунд вышли Арина Соболенко (Белоруссия), Кики Бертенс (Голландия), Сорана Кирстя (Румыния) и Джоанна Конта (Великобритания).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Coupe Rogers presentee par Banque Nationale

Призовой фонд 2 820 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Сесиль Каратанчева (Болгария, Q) - 6:1, 6:2

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - София ЖУК (Россия, Q) - 6:1, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия) - Ана Богдан (Румыния, Q) - 6:4, 4:6, 6:3

Кики Бертенс (Голландия) - Кэрол Чжао (Канада, WC) - 6:1, 6:2

Сорана Кирстя (Румыния) - Моника Никулеску (Румыния, Q) - 3:6, 6:4, 6:4

Джоанна Конта (Великобритания) - Елена Остапенко (Латвия, 11) - 6:7 (6:8), 6:1, 6:2