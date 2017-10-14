10:40 | Теннис — WTA

Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые с мая 2015 года

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Россиянка Мария Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые за 2,5 года. В субботу бывшая первая ракетка мира в полуфинале турнира в Тяньцзине в двух сетах победила китаянку Пэн Шуай (6:3, 6:1). 

Последний раз Шарапова играла в решающем матче на турнире в Риме. В мае 2015 года россиянка победила испанку Карлу Суарес-Наварро.

Шарапова дебютировала в профессиональном теннисе в 2001 году. За это время она выиграла 35 турниров WTA. В ее активе 5 побед на турнирах "Большого шлема" (Australian Open-2008, Roland Garros-2012 и 2014, Уимблдон-2004, а также US Open-2006).

Москве придется подождать. Шарапова – в финале! //
Шарапова сыграет в Москве. Десять лет спустя

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Электросталец

а конфеты её вкусные? Я патриот, водку жру и холодцом закусываю!

11:57

механик39

Ну все ,опять встала с колен .

11:52

whistler2012

Хотелось бы, чтобы восхождение продолжалось.

11:43