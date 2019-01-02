Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжене из-за отказа соперницы

Россиянка Мария Шарапова пробилась в третий круг турнира WTA в Шэньчжене (Китай). В матче второго раунда ее соперница китаянка Ван Синьюй отказалась продолжать борьбу при счете 6:7(4:7), 5:2. Поединок продолжался 1 час 47 минут.

В следующем круге Шарапова сыграет с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Екатерина Александрова (Россия).

В другом матче дня Онс Жабер из Туниса уступила китаянке Ван Яфань - 6:3, 4:6, 4:6.



Шэньчжэнь (Китай)



Турнир WTA Shenzhen Open



Призовой фонд 626 750 долларов



Открытые корты, хард



Одиночный разряд



Второй круг



Мария Шарапова (Россия, 5) - Ван Синьюй (Китай, WC) - 6:7(4:7), 5:2 отказ 2-го игрока

Онс Жабер (Тунис) - Ван Яфань (Китай) - 6:3, 4:6, 4:6

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