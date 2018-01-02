Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова во втором круге турнира в Шэньчжэне обыграла американку Элисон Риске со счетом 4:6, 6:3, 6:2. В матче за выход в полуфинал Шарапова встретится с Зариной Дияс из Казахстана.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир WTA Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
ШАРАПОВА (Россия) - Риске (США) - 4:6, 6:3, 6:2
Дияс (Казахстан) - Чжан Шуай (Китай, 3) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:4
Соболенко (Белоруссия) - Ковинич (Черногория, Q) - 6:1, 6:0
.@MariaSharapova safely through to @ShenzhenOpenWTA Quarterfinals!– WTA (@WTA) 2 января 2018 г.
Completes 4-6, 6-3, 6-2 comeback vs Riske! pic.twitter.com/iQ9In1as62
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Я из Волгограда
diskmen - надеюсь,все поняли,что мои слова о Павлюченковой - обычный сарказм. Ни ей,ни той же Риске уже ничего не светит. Касаткина уже тоже не впечатляет. Остаётся надеяться на следующее наше поколение: Блинкову,Калинскую,Жук и Потапову. Хочется верить, что кто-то из них сможет чего-нибудь добиться...Хотя,та же Касаткина недалеко от них ушла по возрасту,а достижения у неё повесомее будут.
18:19
Serenky25
Читалось. Легкие деньги.
18:18
diskmen
Я из Волгограда Я имел в виду Риске , по крайне мере она показала хороший теннис.По отношению к Павлюченко она сильно выигрывает.Риске да же в свои 27 лет может войти в 10 сильнейших.Играла она прилично,нашей Маши в некоторых моментах просто повезло.Тем не мение думаю, что с Дияс будет по проще.Среди наших кроме Маши отдаю предпочтения Касаткиной ,остальные уже не тянут.
17:28
Я из Волгограда
diskmen - а уточни,пожалуйста,ты сейчас какой американке большое будущее предрекаешь? Если Маше - так она наша будет. Ну а ежели Элисон Риске...Как-то сомнительно,девахе 27 лет и 70 место в рейтинге. Не тянет она на перспективную. Уж лучше тогда Павлюченкову назвать подающей надежды. А что? С американкой она родилась в один день. Правда,на один год моложе и место в рейтинге занимает 15. Получается,у человека есть всё,что бы штурмовать вершины рейтинга.
17:06
Бней Иегуда
Там Каренчика и Павлюченкову на Кубке Хопмана снова вынесли.)) Федя и Белли размялись.))
16:35
diskmen
vsvtjo Если честно игра Шараповой мне не понравилась.Только победителей не судят.За американкой большое будущее.
16:22
Сталин И В 1945
Забанили =Правдоруба -а меня за что ? Я за Россию всегда стою!
15:45
vsvtjo
diskmen Настолько все плохо?
15:38
Haiaxi
Мельдоний ВАДА уже исключила из списка запрещённых препаратов. Так как допингом он никогда не являлся, а был лишь поводом для нападок на российских спортсменов.
15:00
механик39
Ну все ,опять встала с колен .
14:10
shpasic
на классе.))
14:02
Платошкин Андрей
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Обсуди лучше допинг который Серена жрала годами)))Сядь перед ее плакатом и поговори с ней. Может она тебе объяснит.
13:35
Сибиряк.1974.СМ
....... .Да здравствуют О.И.-18 без рсфср..........Главное,чтоб не менее двух было ;)
13:34
whistler2012
fireman32, мельдоний - это лекарство, как аспирин, а допингом его голословно объявила ВАДА.
13:30
diskmen
С победой Машутка.Риске произвела хорошие впечатление.Думаю с Диас будет по проще,хотя сама Маша явно не форме.С Риске через раз получалась игра.
13:29
fireman32
Одного не могу понять:причем тут мельдоний и его отсутствие?
13:18
whistler2012
passerby, смотреть игру Мврии тяжело, но не потому, что она "безбашенная машина", а потому, что ей трудно компенсировать потери. Но тем не менее она это делает, и это главное.
13:03
passerby
Все меняется, кроме игры Шараповой в теннис - что с мельдонием, что без него,игра по принципу " либо грудь в крестах, либо голова в кустах". Иногда это приносит результат, иногда нет. Человек добился многого в жизни, значит не глупая, но на корте она как "безбашенная машина" и смотреть на это тяжело.
12:57