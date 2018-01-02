12:50 | Теннис — WTA

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
Мария ШАРАПОВА. Фото AFP
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Россиянка Мария Шарапова во втором круге турнира в Шэньчжэне обыграла американку Элисон Риске со счетом 4:6, 6:3, 6:2. В матче за выход в полуфинал Шарапова встретится с Зариной Дияс из Казахстана.

Шэньчжэнь (Китай) 

Турнир WTA Shenzhen Open 

Призовой фонд 626 750 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

ШАРАПОВА (Россия) - Риске (США) - 4:6, 6:3, 6:2

Дияс (Казахстан) - Чжан Шуай (Китай, 3) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Соболенко (Белоруссия) - Ковинич (Черногория, Q) - 6:1, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/shenzhen/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (18)
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Я из Волгограда

diskmen - надеюсь,все поняли,что мои слова о Павлюченковой - обычный сарказм. Ни ей,ни той же Риске уже ничего не светит. Касаткина уже тоже не впечатляет. Остаётся надеяться на следующее наше поколение: Блинкову,Калинскую,Жук и Потапову. Хочется верить, что кто-то из них сможет чего-нибудь добиться...Хотя,та же Касаткина недалеко от них ушла по возрасту,а достижения у неё повесомее будут.

18:19

Serenky25

Читалось. Легкие деньги.

18:18

diskmen

Я из Волгограда Я имел в виду Риске , по крайне мере она показала хороший теннис.По отношению к Павлюченко она сильно выигрывает.Риске да же в свои 27 лет может войти в 10 сильнейших.Играла она прилично,нашей Маши в некоторых моментах просто повезло.Тем не мение думаю, что с Дияс будет по проще.Среди наших кроме Маши отдаю предпочтения Касаткиной ,остальные уже не тянут.

17:28

Я из Волгограда

diskmen - а уточни,пожалуйста,ты сейчас какой американке большое будущее предрекаешь? Если Маше - так она наша будет. Ну а ежели Элисон Риске...Как-то сомнительно,девахе 27 лет и 70 место в рейтинге. Не тянет она на перспективную. Уж лучше тогда Павлюченкову назвать подающей надежды. А что? С американкой она родилась в один день. Правда,на один год моложе и место в рейтинге занимает 15. Получается,у человека есть всё,что бы штурмовать вершины рейтинга.

17:06

Бней Иегуда

Там Каренчика и Павлюченкову на Кубке Хопмана снова вынесли.)) Федя и Белли размялись.))

16:35

diskmen

vsvtjo Если честно игра Шараповой мне не понравилась.Только победителей не судят.За американкой большое будущее.

16:22

Сталин И В 1945

Забанили =Правдоруба -а меня за что ? Я за Россию всегда стою!

15:45

vsvtjo

diskmen Настолько все плохо?

15:38

Haiaxi

Мельдоний ВАДА уже исключила из списка запрещённых препаратов. Так как допингом он никогда не являлся, а был лишь поводом для нападок на российских спортсменов.

15:00

механик39

Ну все ,опять встала с колен .

14:10

shpasic

на классе.))

14:02

Платошкин Андрей

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср Обсуди лучше допинг который Серена жрала годами)))Сядь перед ее плакатом и поговори с ней. Может она тебе объяснит.

13:35

Сибиряк.1974.СМ

....... .Да здравствуют О.И.-18 без рсфср..........Главное,чтоб не менее двух было ;)

13:34

whistler2012

fireman32, мельдоний - это лекарство, как аспирин, а допингом его голословно объявила ВАДА.

13:30

diskmen

С победой Машутка.Риске произвела хорошие впечатление.Думаю с Диас будет по проще,хотя сама Маша явно не форме.С Риске через раз получалась игра.

13:29

fireman32

Одного не могу понять:причем тут мельдоний и его отсутствие?

13:18

whistler2012

passerby, смотреть игру Мврии тяжело, но не потому, что она "безбашенная машина", а потому, что ей трудно компенсировать потери. Но тем не менее она это делает, и это главное.

13:03

passerby

Все меняется, кроме игры Шараповой в теннис - что с мельдонием, что без него,игра по принципу " либо грудь в крестах, либо голова в кустах". Иногда это приносит результат, иногда нет. Человек добился многого в жизни, значит не глупая, но на корте она как "безбашенная машина" и смотреть на это тяжело.

12:57