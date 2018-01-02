Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Россиянка Мария Шарапова во втором круге турнира в Шэньчжэне обыграла американку Элисон Риске со счетом 4:6, 6:3, 6:2. В матче за выход в полуфинал Шарапова встретится с Зариной Дияс из Казахстана.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир WTA Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

ШАРАПОВА (Россия) - Риске (США) - 4:6, 6:3, 6:2

Дияс (Казахстан) - Чжан Шуай (Китай, 3) - 6:3, 6:7 (5:7), 6:4

Соболенко (Белоруссия) - Ковинич (Черногория, Q) - 6:1, 6:0