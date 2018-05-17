20:40 | Теннис — WTA

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Риме

12

Россиянка Мария Шарапова в матче третьего круга на турнире в Риме в двух сетах обыграла Дарью Гаврилову из Австралии – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

В четвертьфинале Шарапова сыграет против Елены Остапенко из Латвии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2018/

12
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

Я из Волгограда

После этого турнира будет определяться "посев" участниц на Ролан Гаррос. Если Маша проигрывает следующий матч - будет на 33-м месте в рейтинге. Ежели побеждает - то войдёт в число 32-х сеяных. Тут ещё Агнешка Радванска подсобила - снялась с Ролан Гарроса. То есть Маша по-любому должна быть там сеяной. Но зная хитровыделаных деятелей из Французской Федерации тенниса всё равно немного тревожно.

21:32

oleg.bob

Yes!!!

21:16

Алехандрохорс

... с россиянками...

21:15

Пятачок

Старушка жжет! Но Остапенко от нее и пенька не оставит, разнесет в пух и прах. Бедная Маша, не видать ей полуфинала. Придется еще на годик задержаться в большом теннисе. А механик Гаврилов пыжится показать из себя звезду, но фейсом не вышел. Гаврила теннис не освоил, но все ж ракетку разломал.

21:15

Алехандрохорс

Остапенко, кстати, с россиянка и последнее время не удачно играет, то Макаровой, то Весниной, то Павлюченко вой проиграет. Маша, не прогноз, но надежда.)

21:14

Алехандрохорс

А Дашка молодец, что Мугурусу переиграла. Наша Австралийка)

21:05

Fishka_Mishka

Молодец Маша.

20:59

За Арсеналий с децтва!))

Мэнди Ди должна выносить Каксакерову!))

20:58

diskmen

Хоть что-то радостное в этот не радостный день.

20:56

shpasic

читалось))

20:52

бронепоезд

Маша красава! Дальше-больше,ну и бальзам на душу Чмоке,пускай охолонёт после победы Макдака и компании,а то больно радости на хоккейной ветке полные штаны.

20:51

Алехандрохорс

Даша, конечно 24 ракетка, но не ожидал, что она будет так упираться. Маша - одно светлое пятно российского спорта сегодня.)

20:45

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!