Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова в матче третьего круга на турнире в Риме в двух сетах обыграла Дарью Гаврилову из Австралии – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

В четвертьфинале Шарапова сыграет против Елены Остапенко из Латвии.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 6:4