Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Россиянка Мария Шарапова в матче третьего круга на турнире в Риме в двух сетах обыграла Дарью Гаврилову из Австралии – 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.
В четвертьфинале Шарапова сыграет против Елены Остапенко из Латвии.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Мария ШАРАПОВА (Россия) – Дарья Гаврилова (Австралия) – 6:3, 6:4
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Я из Волгограда
После этого турнира будет определяться "посев" участниц на Ролан Гаррос. Если Маша проигрывает следующий матч - будет на 33-м месте в рейтинге. Ежели побеждает - то войдёт в число 32-х сеяных. Тут ещё Агнешка Радванска подсобила - снялась с Ролан Гарроса. То есть Маша по-любому должна быть там сеяной. Но зная хитровыделаных деятелей из Французской Федерации тенниса всё равно немного тревожно.
21:32
oleg.bob
Yes!!!
21:16
Алехандрохорс
... с россиянками...
21:15
Пятачок
Старушка жжет! Но Остапенко от нее и пенька не оставит, разнесет в пух и прах. Бедная Маша, не видать ей полуфинала. Придется еще на годик задержаться в большом теннисе. А механик Гаврилов пыжится показать из себя звезду, но фейсом не вышел. Гаврила теннис не освоил, но все ж ракетку разломал.
21:15
Алехандрохорс
Остапенко, кстати, с россиянка и последнее время не удачно играет, то Макаровой, то Весниной, то Павлюченко вой проиграет. Маша, не прогноз, но надежда.)
21:14
Алехандрохорс
А Дашка молодец, что Мугурусу переиграла. Наша Австралийка)
21:05
Fishka_Mishka
Молодец Маша.
20:59
За Арсеналий с децтва!))
Мэнди Ди должна выносить Каксакерову!))
20:58
diskmen
Хоть что-то радостное в этот не радостный день.
20:56
shpasic
читалось))
20:52
бронепоезд
Маша красава! Дальше-больше,ну и бальзам на душу Чмоке,пускай охолонёт после победы Макдака и компании,а то больно радости на хоккейной ветке полные штаны.
20:51
Алехандрохорс
Даша, конечно 24 ракетка, но не ожидал, что она будет так упираться. Маша - одно светлое пятно российского спорта сегодня.)
20:45