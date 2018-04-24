Шарапова выпадет из топ-50 рейтинга WTA

Россиянка Мария Шарапова, проигравшая сегодня в первом круге турнира в Штутгарте француженке Каролин Гарсии (6:3, 6:7 (6:8), 4:6), в обновленном рейтинге WTA выпадет из топ-50. На данный момент она уже опустилась на 52-ю строчку.

31-летняя спортсменка, занимавшая 41-е место в рейтинге, проиграла свои последние четыре матча. На Australian Open она уступила в третьем круге немке Ангелик Кербер, на турнире в Дохе – проиграла в первом круге румынке Монике Никулеску, а в Индиан-Уэллсе - японке Наоми Осака.