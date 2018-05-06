Шарапова выиграла у Бузарнеску, прервав серию из 4 поражений

Россиянка Мария Шарапова победила Михаэлу Бузарнеску из Румынии в первом круге турнира в Мадриде. Экс-первая ракетка мира выиграла два сета за 1 час 23 минуты. Во втором круге соперницей Шараповой станет еще одна румынка Ирина-Камелия Бегу.

Шарапова прервала серию из четырех поражений подряд. Последний раз столь затяжная серия у нее была 15 лет назад, в 2003 году.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:4, 6:1

Чжан Шуай (Китай) - Наоми Осака (Япония) - 6:1, 7:5