Шарапова выиграла у Бузарнеску, прервав серию из 4 поражений

Россиянка Мария Шарапова победила Михаэлу Бузарнеску из Румынии в первом круге турнира в Мадриде. Экс-первая ракетка мира выиграла два сета за 1 час 23 минуты. Во втором круге соперницей Шараповой станет еще одна румынка Ирина-Камелия Бегу.
Шарапова прервала серию из четырех поражений подряд. Последний раз столь затяжная серия у нее была 15 лет назад, в 2003 году.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Мария ШАРАПОВА (Россия) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:4, 6:1
Чжан Шуай (Китай) - Наоми Осака (Япония) - 6:1, 7:5
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Платошкин Андрей
Совсем плоха Машка, хуже только Серена, которая на льду в теннис захотела сыграть))) коровенка)))
18:51
За Арсеналий с децтва!))
Каксакерова выиграла только потому что Бузарнеску ещё вчера играла финал в Праге. Бегу прихлопнет её без проблем.)
18:35
diskmen
Заждались первой победы.Мои поздравления нашей красавице.
18:30