18:18 | Теннис — WTA

Шарапова выиграла у Бузарнеску, прервав серию из 4 поражений

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Россиянка Мария Шарапова победила Михаэлу Бузарнеску из Румынии в первом круге турнира в Мадриде. Экс-первая ракетка мира выиграла два сета за 1 час 23 минуты. Во втором круге соперницей Шараповой станет еще одна румынка Ирина-Камелия Бегу.

Шарапова прервала серию из четырех поражений подряд. Последний раз столь затяжная серия у нее была 15 лет назад, в 2003 году.

Мадрид (Испания) 

Турнир WTA Mutua Madrid Open 

Призовой фонд 6 045 855 евро 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Мария ШАРАПОВА (Россия) - Михаэла Бузарнеску (Румыния) - 6:4, 6:1

Чжан Шуай (Китай) - Наоми Осака (Япония) - 6:1, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Платошкин Андрей

Совсем плоха Машка, хуже только Серена, которая на льду в теннис захотела сыграть))) коровенка)))

18:51

За Арсеналий с децтва!))

Каксакерова выиграла только потому что Бузарнеску ещё вчера играла финал в Праге. Бегу прихлопнет её без проблем.)

18:35

diskmen

Заждались первой победы.Мои поздравления нашей красавице.

18:30

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