Шарапова выиграла первый сет у Винчи

Россиянка Мария Шарапова вырвала первый сет в поединке с итальянкой Робертой Винчи в первом круге турнира WTA в Штутгарте. Шарапова уступила свою первую подачу, позволив сопернице повести 0:2. Но затем сделала по брэйку в третьем и 11-м розыгрышах и в итоге забрала первую партию со счетом 7:5.

Напомним, что это первая игра для 30-летней спортсменки после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. "СЭ" ведет прямую трансляцию игры Шараповой.