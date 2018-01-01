Шарапова выиграла первый матч в 2018 году

Россиянка Мария Шарапова победила Михаэлу Бузарнеску в матче первого круга турнира в Шэньчжэне. Ее соперницей по второму кругу станет Элисон Риск, одолевшая ранее пятую "сеяную" Ван Цян.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир Shenzhen Open

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ШАРАПОВА (Россия) - Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:0