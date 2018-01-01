10:50 | Теннис — WTA

Шарапова выиграла первый матч в 2018 году

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Россиянка Мария Шарапова победила Михаэлу Бузарнеску в матче первого круга турнира в Шэньчжэне. Ее соперницей по второму кругу станет Элисон Риск, одолевшая ранее пятую "сеяную" Ван Цян.

Шэньчжэнь (Китай)

Турнир Shenzhen Open 

Призовой фонд 626 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ШАРАПОВА (Россия) - Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
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БэнД

5 из 7-и каментов касаются Смоука. На теннисных ветках вообще всё сводится к личности Смоука. Феноменельно! Ядерные ушлёпки ))

14:25

Доктор со стажем

А кто такая эта Бузаруненску? Из Бесарабии?

14:10

tulupp

А где ЧМОка? Он на Машу как бык на красную тряпку, сразу гадости пишет.

13:50

Dymanomashina

С почином!

11:58

rake

бней иегуда, молодец, Машуля, на классе. истинная звезда мирового тенниса

11:36

Serenky25

)))легкие деньги..)))

11:31

shpasic

Читалось.))

11:28

diskmen

Бней Иегуда Читалось.))

11:00