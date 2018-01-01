Шарапова выиграла первый матч в 2018 году

Россиянка Мария Шарапова победила Михаэлу Бузарнеску в матче первого круга турнира в Шэньчжэне. Ее соперницей по второму кругу станет Элисон Риск, одолевшая ранее пятую "сеяную" Ван Цян.
Шэньчжэнь (Китай)
Турнир Shenzhen Open
Призовой фонд 626 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
ШАРАПОВА (Россия) - Бузарнеску (Румыния) - 6:3, 6:0
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БэнД
5 из 7-и каментов касаются Смоука. На теннисных ветках вообще всё сводится к личности Смоука. Феноменельно! Ядерные ушлёпки ))
14:25
Доктор со стажем
А кто такая эта Бузаруненску? Из Бесарабии?
14:10
tulupp
А где ЧМОка? Он на Машу как бык на красную тряпку, сразу гадости пишет.
13:50
Dymanomashina
С почином!
11:58
rake
бней иегуда, молодец, Машуля, на классе. истинная звезда мирового тенниса
11:36
Serenky25
)))легкие деньги..)))
11:31
shpasic
Читалось.))
11:28
diskmen
Бней Иегуда Читалось.))
11:00