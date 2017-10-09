Шарапова встретится с Бегу в первом круге турнира в Тяньцзине

Россиянка Мария Шарапова узнала имя новой соперницы по первому кругу турнира в Тяньцзине, сообщает официальный сайт WTA. На старте турнира бывшая первая ракетка мира встретится с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Отметим, что матч состоится 10 октября. Изначально соперницей Шараповой должна была стать француженка Каролин Гарсия, которая снялась с турнира.

Турнир в Тяньцзине пройдет с 9 по 15 октября. Его призовой фонд составляет 426 тысяч долларов.