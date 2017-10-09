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10:50 | Теннис — WTA

Шарапова встретится с Бегу в первом круге турнира в Тяньцзине

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Россиянка Мария Шарапова узнала имя новой соперницы по первому кругу турнира в Тяньцзине, сообщает официальный сайт WTA. На старте турнира бывшая первая ракетка мира встретится с румынкой Ириной-Камелией Бегу.

Отметим, что матч состоится 10 октября. Изначально соперницей Шараповой должна была стать француженка Каролин Гарсия, которая снялась с турнира.

Турнир в Тяньцзине пройдет с 9 по 15 октября. Его призовой фонд составляет 426 тысяч долларов.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

Гарсия умная. пропустить турнир после победы чтобы потом взять нормальный кубок кремля, попросила вайлдкарт, обойдется =)

11:16