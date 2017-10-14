Шарапова впервые с мая 2015 года вышла в финал турнира WTA

Россиянка Мария Шарапова вышла в финал турнира WTA впервые с мая 2015 года. В субботу бывшая первая ракетка мира в полуфинале турнира в Тяньцзине в двух сетах победила китаянку Пэн Шуай (6:3, 6:1).

Отметим, что в предыдущий раз Шарапова дошла до решающего матча на турнире в Риме, где обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро.

Шарапова дебютировала в профессиональном теннисе в 2001 году. За это время она выиграла 35 турниров WTA, 4 - ITF. В ее активе 5 побед на турнирах "Большого шлема" (Australian Open-2008, Roland Garros-2012 и 2014, Уимблдон-2004, а также US Open-2006),