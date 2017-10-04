Шарапова впервые проиграла Халеп

Россиянка Мария Шарапова в матче третьего круга на турнире в Пекине в двух сетах уступила Симоне Халеп. Для 26-летней теннисистки из Румынии это первая в карьере победа над Шараповой после семи поражений.
Встреча продолжалась 74 минуты. Отметим, что Шарапова совершила 39 невынужденных ошибок, Халеп - всего 6.
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Халеп (Румыния, 2) – ШАРАПОВА (Россия) – 6:2, 6:2
.@Simona_Halep is first into @ChinaOpen Quarterfinals!– WTA (@WTA) 4 октября 2017 г.
No.2 seed gains first win over Sharapova 6-2, 6-2! pic.twitter.com/ilbPEobcuG
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Бней Иегуда
Неудержимую декласснули, ахахах.))
13:01
fonkom
Хотя и болею за всех россиян (осознавая, что Шарапова больше американка), но, увы, сюрпризом не стало. Абсолютно.
13:01
fedor pavlovitsh
Придет время и Шарапова эту Симону и всех остальных, в том числе и некоторых дающих комментарии, закатает в корт любого покрытия. Мария мы в тебя верим!!!!!
13:00
tryam
проиграла потому что не хотела....вот и думайте
13:00
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Симочкааааааааааааа, сестрёнка!!!!!!!!!!! Кррррррррррррасава!!!!!!!!!!!! После понторезных заголовков ""неудержимая в поднебесной"", ""месть марии"" и т.п. какУю статейку придётся сегодня написать???? ""Неудержимую круто осадили""???? Или ""пора конфетной писательнице возвращаться к своим ирискам и мемуарам""???
12:59
Бней Иегуда
С такой разницей в физических данных, Шараповой вообще стыдно проигрывать.)) Беспонтовое мельдониевое дно.)) Метр с кепкой вынес!))
12:58
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
закончилась Маша уже давно. остался только хайп и разовые вспышки.
12:58
Платошкин Андрей
Да, один уже отметился))) Турнир второсортный, вот Машка и позволила ей победитьь
12:58
Бармалей3000
Удивил результат, Маша пока не играет на топ-10!!!
12:57
fedor pavlovitsh
Шарапова пока не набрала форму. Халеп конечно сильна, но это не уровень настоящей Шараповой. Мария мы в тебя верим. Приобретай уверенность и форму. Ты будешь снова первой ракеткой мира!!!!
12:57
Thomas_Boy_
Особой радости у меня нет, но маленько смешно.
12:57
howard
Опять богиню унесли.
12:57
miker65
Очередной Сталинград нашей обманщице.
12:57
Хрю-хрю
Сейчас начнутся визги радости от ущербных дурачков-злопыхателей.
12:55
Бней Иегуда
Умничка, Симонка!)) Закатала в корт двухметровую шпалу!))
12:55