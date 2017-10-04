Шарапова впервые проиграла Халеп

Россиянка Мария Шарапова в матче третьего круга на турнире в Пекине в двух сетах уступила Симоне Халеп. Для 26-летней теннисистки из Румынии это первая в карьере победа над Шараповой после семи поражений.

Встреча продолжалась 74 минуты. Отметим, что Шарапова совершила 39 невынужденных ошибок, Халеп - всего 6.

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Халеп (Румыния, 2) – ШАРАПОВА (Россия) – 6:2, 6:2