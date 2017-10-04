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12:51 | Теннис — WTA

Шарапова впервые проиграла Халеп

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Россиянка Мария Шарапова в матче третьего круга на турнире в Пекине в двух сетах уступила Симоне Халеп. Для 26-летней теннисистки из Румынии это первая в карьере победа над Шараповой после семи поражений.

Встреча продолжалась 74 минуты. Отметим, что Шарапова совершила 39 невынужденных ошибок, Халеп - всего 6. 

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Халеп (Румыния, 2) – ШАРАПОВА (Россия) – 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/beijing/2017/11/7/​

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Бней Иегуда

Неудержимую декласснули, ахахах.))

13:01

fonkom

Хотя и болею за всех россиян (осознавая, что Шарапова больше американка), но, увы, сюрпризом не стало. Абсолютно.

13:01

fedor pavlovitsh

Придет время и Шарапова эту Симону и всех остальных, в том числе и некоторых дающих комментарии, закатает в корт любого покрытия. Мария мы в тебя верим!!!!!

13:00

tryam

проиграла потому что не хотела....вот и думайте

13:00

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Симочкааааааааааааа, сестрёнка!!!!!!!!!!! Кррррррррррррасава!!!!!!!!!!!! После понторезных заголовков ""неудержимая в поднебесной"", ""месть марии"" и т.п. какУю статейку придётся сегодня написать???? ""Неудержимую круто осадили""???? Или ""пора конфетной писательнице возвращаться к своим ирискам и мемуарам""???

12:59

Бней Иегуда

С такой разницей в физических данных, Шараповой вообще стыдно проигрывать.)) Беспонтовое мельдониевое дно.)) Метр с кепкой вынес!))

12:58

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

закончилась Маша уже давно. остался только хайп и разовые вспышки.

12:58

Платошкин Андрей

Да, один уже отметился))) Турнир второсортный, вот Машка и позволила ей победитьь

12:58

Бармалей3000

Удивил результат, Маша пока не играет на топ-10!!!

12:57

fedor pavlovitsh

Шарапова пока не набрала форму. Халеп конечно сильна, но это не уровень настоящей Шараповой. Мария мы в тебя верим. Приобретай уверенность и форму. Ты будешь снова первой ракеткой мира!!!!

12:57

Thomas_Boy_

Особой радости у меня нет, но маленько смешно.

12:57

howard

Опять богиню унесли.

12:57

miker65

Очередной Сталинград нашей обманщице.

12:57

Хрю-хрю

Сейчас начнутся визги радости от ущербных дурачков-злопыхателей.

12:55

Бней Иегуда

Умничка, Симонка!)) Закатала в корт двухметровую шпалу!))

12:55