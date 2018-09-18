Шарапова восстанавливается от травмы в спортзале. Видео

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая больше не выступит в нынешнем году, в своем Твиттере поделилась роликом с тренировки.

Ранее сообщалось, что Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне.

Сама теннисистка отметила, что ей необходимо время, чтобы оправиться от травмы.