Шарапова восстанавливается от травмы в спортзале. Видео

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая больше не выступит в нынешнем году, в своем Твиттере поделилась роликом с тренировки.
Ранее сообщалось, что Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне.
Сама теннисистка отметила, что ей необходимо время, чтобы оправиться от травмы.
Saturday’s sweat 💦 set me up for the new week ⏰ pic.twitter.com/60hBW0cVep– Maria Sharapova (@MariaSharapova) 17 сентября 2018 г.